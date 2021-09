Foxova je bila na dolgi in zahtevni stezi v Pauju najboljša kljub dvema sekundama pribitka zaradi dotika. Slavila je s časom 106,74 sekunde, s čimer je bila za 72 stotink hitrejša od Čehinje Katerine Minarik Kudejove. Tretje mesto je zasedla Kragljeva, ki je progo prevozila brez dotika. Za Foxovo je zaostala 1,54 sekunde.

Terčeljeva je za stopničkami na zadnji od štirih tekem svetovnega pokala zaostala 52 stotink sekunde. Brez dotika pa bi končala na drugem mestu. Vseeno je v skupnem seštevku prehitela kar nekaj tekmic in končala na skupno tretjem mestu z 201 točko. Pred njo sta končali le zmagovalka svetovnega pokala Foxova (290) in Novozelandka Luuka Jones (206).

Kauzer z drugim mestom tudi do drugega mesta v skupnem seštevku

Slovenec Peter Kauzer je na zadnji tekmi svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauju zasedel drugo mesto, v skupnem seštevku pa je bil prav tako drugi. Danes je zaostal le za skupnim zmagovalcem, Čehom Vitom Prindišem.

Kauzer je progo v Pauju prevozil brez napake in jo končal v času 95,63 sekunde. Za 55 stotink ga je nato v drugi polovici nastopajočih ugnal le Prindiš, ki je dobil že tekmo prejšnji teden v španskem Seu d'Urgellu. Tretji je bil Britanec Joseph Clarke, ki je za Čehom zaostal 1,25 sekunde.

V skupnem seštevku je 38-letni Hrastničan s četrtega napredoval na drugo mesto, potem ko je prehitel danes sedmouvrščenega Italijana Giovannija De Gennara ter desetega Avstrijca Felixa Oschmautza.

Prindiš je na koncu po štirih tekmah zbral 263 točk, Kauzer na drugem mestu pa 239. Di Gennaro je bil tretji z 220 točkami.

V nedeljo se bodo v Pauju merili še kanuistke in kanuisti. V ženski konkurenci bosta v polfinalu nastopili Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar, v moški pa Luka Božič, Benjamin Savšek in Nejc Polenčič.