Do bridkega konca

Novi predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič se je po prevzemu stranke pred tremi meseci znašel pred izjemno velikim izzivom – je stranko, ki je v letu in pol zamenjala tri predsednike, še mogoče rešiti? Odgovor naj bi dobili po klavzuri, kamor so se zaprli vsi, ki kaj pomenijo v DeSUS, a del odgovora smo dobili že dan pred tem, ko so v Stranki Alenke Bratušek organizirali dogodek, ki je spominjal na športne naznanitve odmevnih prestopov igralcev iz enega kluba v drugega, v tem primeru iz ene stranke v drugo. Znaten del članstva, pravzaprav celotni lokalni odbori petih občin so se samoukinili in na novo ustanovili pod drugo blagovno znamko. Sporočilo v tem primeru je bilo jasno – del članstva ne zaupa več stranki, ki se je v treh desetletjih profilirala kot politična stranka za zaščito položaja upokojencev v Sloveniji.