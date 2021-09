Za vikend nas čaka pet na prvi pogled bolj ali manj nespektakularnih tekem, začenši z rumenkasto tekmo med Celjem in Domžalami, ekipama, ki sta pred premorom pokazali izboljšujočo se formo, s sedmimi točkami pa si delita sedmo mesto, kar deluje kot naravnost kičasti napotki, da se stavi ničlo na remi, ki je vredna 3,30. V drugi sobotni tekmi Mura, ki se je okrepila še z Mulahusejnovićem iz Kopra, doma pričakuje Olimpijo. Predvsem Mura se je lahko odpočila, odmor pa je prijal obojim. Lepo sončno tekmo lahko pričakujemo, v kateri ne bi smelo manjkati golov oziroma bi morali pasti na obeh straneh, za kar je na voljo kvota 1,80. Se pa Olimpija zdi bolj kompletna in že dolgo ne s tako hitrim polnasprotnim napadom.

Nedelja se bo tradicionalno začela v Šiški, kjer Bravo pričakuje Tabor. Novi trener Tabora je Dušan Kosić. Kot Ljubljančanu mu je stadion Žak več kot znan, prav tako pa tudi ekipa kolega Grabića. Zelo možno, celo bolj od ekipe Tabora. Osnovna orientacija za tekmo se zdi predpostavka, da bo Taboru že remi dovolj, a vprašanje je, ali so se Kramarić in druščina med odmorom shladili. Tudi v Šiški se ni zabušavalo. Dvojni znak gre v vsakem primeru na domače, za kaj več pa bo veljalo poskusiti kar z domačo zmago, ki je vredna 2,00. Ne bi presenetilo, če tudi ob manj kot 2,5 gola skupno, za kar je kvota 4,05. V drugi nedeljski tekmi Radomlje na domžalskem igrišču pričakujejo vodilni Koper. V zadnjih sedmih letih so Radomlje proti Kopru zgubile vseh šest tekem, praviloma pa je bilo veliko golov. Tudi tokrat jih je pričakovati, in to na obeh straneh, za kar je v kombinirani stavi na voljo kvota 2,30. In še Aluminij – Maribor, ki se v bližnje Kidričevo podaja končno najti sebe. Na spletnih posnetkih njihovih zadnjih tekem so komentarji blokirani, če Rožman to tekmo zgubi, pa lahko, da ne bo več trener. Oba gol v kombinaciji z zmago Maribora za kvoto 4,60.