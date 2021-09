Gorazd Franček Tiršek dobitnik dveh kolajn na paraolimpijskih igrah v Tokiu

Strelec Gorazd Franček Tiršek je bil najuspešnejši slovenski športnik na letošnjih paraolimpijskih igrah v Tokiu. Osvojil je srebrno in bronasto kolajno. Dodal ju je v zbirko še dveh srebrnih odličij, ki ju je osvojil na igrah v Londonu in Riu de Janeiru. Ima kopico medalj tudi s svetovnih in evropskih prvenstev ter drugih mednarodnih tekmovanj. S strelstvom se je začel ukvarjati po tem, ko je leta 2003 doživel hudo prometno nesrečo. Zaradi poškodb desne roke se je bil primoran naučiti streljati z levico.