Kakšen je bil starodavni Kranj?

Da se ohranja spomin na nekdanji videz Kranja in drugih gorenjskih krajev, so zaslužni povsem običajni ljudje, ki so od tod drugim pošiljali razglednice. Slednji (in njihovi potomci) pa so zaslužni za to, da so jih ohranili, ne pa vrgli v koš. Razstava starih razglednic Gorenjske je na ogled v galeriji Prešernove hiše v Kranju.