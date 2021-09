Pri postavitvi mesta je sodelovalo okoli 200 slikarjev in gradbenikov, ki so se pri ustvarjanju dvorca in drugih delov mesta zgledovali po Benetkah, Firencah in Monaku ter treh časovnih obdobjih, začetku 16. stoletja ter začetku 20. in 21. stoletja. Gradnja objektov na vodi je stala sedem milijonov evrov, dodaten milijon in pol je šel za gradnjo zaliva, dva milijona evrov pa sta šla za čolne, gondole in druga plovila, ki jih bodo uporabljali tekmovalci za gibanje po mestu in v različnih igrah na vodi. Tekmovalci se bodo vozili tudi s starodobniki, za katere je Mitrović namenil kar pet milijonov evrov, vsa pa so v voznem stanju in se bodo udeleženci Zadruge 2 z njimi tudi vozili. Poleg vsega tega je Mitrović dodatnih nekaj milijonov namenil še za umetniška dela. Šlo naj bi za 300 kipov, slik in preostalih umetniških del, tako reprodukcij kot originalov, ki prihajajo iz različnih delov sveta, predvsem iz Francije.

Pripravila Tina Bernik