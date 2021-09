Princ Albert povedal svojo plat zgodbe

Monaški princ Albert je po mesecih ugibanj, kaj se dogaja z njegovim zakonom, in po poročanju medijev, ki so se v zadnjih tednih razpisali o tem, da naj bi žena Charlene za vedno pobegnila od njega v Južnoafriško republiko, zdaj spregovoril tudi sam. To je storil za revijo People, o »najbolj žalostni ženski na svetu«, kot so Charlene opisali mediji, pa je dejal: »Ni na hitro zapustila Monaka. Ni odšla, ker bi se jezila name ali na kogar koli drugega. Odšla je, ker je želela videti, kako dela njen sklad, in da bi si vzela malo prostega časa za brata in prijatelje. Nameravala je oditi samo za en teden, a je morala ostati zaradi hude okužbe in zdravstvenih zapletov.«