Una bo kot nov multimedijski servis v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem po napovedih lastnikov pripravljala vsebine za več kot deset milijonov gledalcev, ponujala pa bo tako informativni kot zabavni program, ki bo prilagojen vsem starostnim skupinam oziroma bo namenjen vsej družini. »Raznovrsten in kakovosten program bodo ustvarjale številne regionalne zvezde, televizijski obrazi in medijski profesionalci,« so sporočili s televizije in dodali, da bodo del zabavnega programa glasbene in kuharske oddaje, kvizi, originalni resničnostni šovi in pogovorni šovi. Severina naj bi dobila svojo pogovorno oddajo, čeprav nima veliko izkušenj z vodenjem. Pohvali se lahko le s tem, da je na začetku svoje kariere, leta 1989, ko je bila stara komaj 17 let, skupaj z Ivanom Banfićem na televiziji HRT gostila glasbeno oddajo Top Cup, oddaja pa se je potem kmalu končala, ker je šla na turnejo po Avstraliji.