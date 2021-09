Ali obleka naredi človeka?

Izginiteeee ali pa se oblecite!« Bilo je na eni od mnogih malih plaž na hrvaškem otoku. Morda se je zgodilo pred desetimi leti. Ne vem natančno. Moški je kričal name, ker sem bila gola na plaži. Takrat je veljalo nenapisano pravilo, da tisti, ki prvi zasede katerokoli od malih plaž, določi pravilo dneva. Če si gol, potem so tisti dan goli ljudje tam dobrodošli. Če bi me prehitel kdo v kopalkah, bi šla drugam. Ni pa me motilo, če so se mi goli na plaži pridružili ljudje v kopalkah. V miru smo sobivali. Ko se je name spravil deroč se moški, sem mu lepo povedala za nenapisano pravilo in da mene ne moti, če so oni v kopalkah. Ni se dal, še naprej se je drl, da zakaj sem gola vpričo njegovega otroka.