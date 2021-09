Bravo vaše in naše mladosti

V Nemčiji je 26. avgusta 1956 izšla prva številka magazina Bravo. Na naslovnici sta se bohotila Marilyn Monroe in Richard Widmark. Nič posebnega, boste rekli. Morda res, vendar nobena ne domača ne tuja revija ni tako narekovala in zaznamovala oblik najstniškega obnašanja v drugi polovici sedemdesetih in skozi osemdeseta leta kot ravno Bravo.