Igor Ž. Žagar, v. d. direktorja Pedagoškega inštituta: Gospe Kustec, o tem sem prepričan, na mestu, ki ga zaseda, ne bo nihče pogrešal

Tako neučinkovite šolske oblasti v minulih 30 letih še nismo imeli – poleg levega političnega pola tako meni tudi impresiven del ravnateljev, učiteljev in staršev. Kljub temu, ali prav zato, je težko razumeti, da pristojni ne čutijo potrebe, da bi se pri odločanju bolj oprli na univerzitetne in raziskovalne institucije. Na primer na Pedagoški inštitut. Z dr. Igorjem Ž. Žagarjem, vršilcem dolžnosti direktorja, smo se pogovarjali o koroni in uničujočem vplivu zaslonov na mlade možgane, ignoranci aktualne oblasti ter nujnosti drugačne komunikacije v družbi.