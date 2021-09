Enajsti september: je pustil neizbrisen pečat v sodobni kulturi, predvsem ameriški, a tudi evropski

Teroristični napadi 11. septembra 2001, ki so v nekaj urah zahtevali skoraj 3000 smrtnih žrtev in so po Pearl Harborju leta 1941 pomenili prvi neposreden napad na ameriških tleh, so bili za Američane vsekakor velik šok. Toliko bolj, ker so bili to do tedaj precej srečni in optimistični ljudje, ki so večinoma živeli v blaginji, ujeti sicer v potrošniško mrzlico.