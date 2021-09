Veljal je za vzhajajočo zvezdo španske Cerkve, zato je mnoge njegova odločitev, da s privoljenjem Vatikana iz Cerkve izstopi, močno presenetila. Kot poročajo španski mediji, se je pred odločitvijo prejšnji mesec večkrat sestal z vatikanskimi predstavniki in celo s samim papežem. Zdaj je jasno, zakaj se je odločil za izstop, ki je šokiral vernike, še posebej tiste v katoliški Španiji: 52-letni Xavier Novell je odložil svojo mitro, škofovsko pokrivalo, in zapustil duhovniški stan, ker se je zaljubil v 38-letno ločenko, pisateljico erotičnih romanov. Med deli, ki jih je napisala Silvia Caballol, najdemo naslove, kot sta Pekel Gabrielovega poželenja in Amnezija. V sinopsisu ene od svojih knjig bralcu obljublja »popotovanje v sadizem, norost in slo ter spopad med dobrim in zlim, med Bogom in hudičem, ki bo globoko pretresel posameznikove vrednote in verska prepričanja«. Spletni časnik Religión Digital še poroča, da nekdanji klerik zdaj išče službo v Barceloni in okolici kot agronom. Je pa Novellov primer znova obudil tudi razpravo o celibatu v Rimskokatoliški cerkvi.