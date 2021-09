Trilijoni za prihodnost

Nekaj tednov pred današnjo 20. obletnico terorističnih napadov Al Kaide na Združene države Amerike so se Američani z zavezniki umaknili iz Afganistana, kjer se je začela najdaljša vojna severnoatlantskega zavezništva. Ko sta v dotlej nepredstavljivem napadu padla dvojčka Svetovnega trgovinskega centra in je bil napaden tudi Pentagon, so zavezniki hudo ranjenim Združenim državam po aktivaciji 5. člena pogodbe severnoatlantskega zavezništva ponudili pomoč in jim sledili v vojno proti bin Ladnovi teroristični mreži. Niti sanjalo se jim ni, kako dolga bo in s kakšnimi izzivi bo soočen zahodni demokratični svet.