Stekla je akcija in našli so mladega prostovoljca Daniela Presečana iz Adre, agencije za pomoč in razvoj, ki na Hrvaškem že 30 let pomaga v primerih naravnih nesreč. Ta organizacija je sicer prisotna v 130 državah, Daniel pa je humanitarni koordinator za potres na območju Gline in je bil domala pri vseh, ki so potrebovali pomoč. Je skromen fant in nerad govori o sebi. V sosednji Hrvaški živi zadnji dve leti, pred tem je deset let delal kot humanitarec v tujini. Štiri leta in pol je bil v Tadžikistanu, Kirgizistanu in Kazahstanu, pred tem je bil med prostovoljci, ki so pomagali v Ugandi. Zato pa Daniel s toliko večjim žarom govori o gospe Nadi. »Ona je utelešenje človeka, v katerem še živi tista prava iskrenost. Pomagal sem ji izpolniti formularje za pomoč, saj je nepismena. Nato sem k njej odšel še nekajkrat, potem ko sem zaključil z delom. Šel sem kar tako, zgolj da jo pozdravim, pa sem se vedno zadržal. Pripovedovala mi je o svojem življenju, o svoji mladosti… Neverjetna gospa,« je povedal Daniel po ganljivem ponovnem srečanju in dodal: »Ja, še jo bom obiskal. Vsak teden.«