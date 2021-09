»Po poglobljeni preiskavi smo sklenili, da sta bili dve državni posojili v vrednosti 900 milijonov evrov, ki jih je italijanska vlada namenila Alitalii, v neskladju z evropskimi pravili,« je pojasnila izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za politiko konkurence. Italija mora zdaj od Alitalie sredstva izterjati nazaj.

So pa v Bruslju istočasno odločali o financiranju novega italijanskega prevoznika ITA, ki naj bi z leti začel prihodnji mesec. Kot so navedli, 1,35 milijarde evrov, ki so jih za novo podjetje namenili v Rimu, ni nedovoljena državna pomoč in ne krši evropskih pravil. Nov prevoznik sredstev tako ni dolžan vrniti.

»Italija je dokazala, da gre pri Alitalii in ITA za dva različna subjekta in da je naložba v ITA skladna s pogoji, ki bi jih sprejel tudi zasebni investitor, Vestagerjevo« povzema francoska tiskovna agencija.

Alitalia je od maja 2017 insolventna, Italija pa ni našla novega investitorja, ki bi prevzel podjetje. Nazadnje jo je močno prizadela še pandemija covida-19, ki je praktično ustavila letalski promet. Po letih težav se je italijanska vlada odločila to podjetje ugasniti in zagnati novega.