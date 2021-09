Gre za nagrade za dosežke, ob katerih »se ljudje najprej nasmehnejo, nato pa zamislijo«. Tudi letos jih sicer niso mogli podeliti na ameriški univerzi Harvard, ampak je slovesnost zaradi pandemije covida-19 potekala virtualno. So jih pa podeljevali pravi Nobelovi nagrajenci, kot je to že običajno.

Šaljiva je bila tudi nagrada - dobitniki so dobili pokal, ki pa so si ga morali sestaviti sami iz natisnjenega načrta. Dobili so tudi »denarno nagrado« v obliki ponarejenega bankovca za 10.000 milijard zimbabvejskih dolarjev.

Ig Nobelovo nagrado podelijo podobno kot »prave« Nobelove nagrade v več kategorijah. Tako je npr. »najbolj prestižno« nagrado za mir prejel Ethan Beseris s kolegi, ki so testirali hipotezo, da so se brade pri ljudeh razvile za obrambo pred udarci v obraz.

Na področju biologije je nagrado prejela Susanne Schötz za preučevanje različnih oblik oglašanja v komunikaciji med ljudmi in mačkami.

Leila Satari s kolegi je dobila nagrado na področju ekologije za genetsko analizo bakterij iz žvečilnih gumijev na pločnikih v različnih državah.

Jörg Wicker je s kolegi preučeval zrak v kinematografih in ugotavljal, ali vonjave, ki jih oddajajo gledalci, odražajo stopnjo nasilja, spolnosti, asocialnega obnašanja, uporabe drog in uporabe kletvic v filmu. Za to je prejel glavno Ig Nobelovo nagrado za kemijo.