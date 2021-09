V evropskem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto v Katarju je v najboljšem položaju Danska, ki je stoodstotna s šestimi zmagami, 18 točkami in razliko v golih 22:0 ter je z eno nogo že na zaključnem turnirju.

Na poti k šesti zmagi je bila tudi Anglija, saj je na gostovanju v Varšavi po veliko boljši igri vodila z 1:0, a so Poljaki izenačujoči gol dosegli v sodnikovem dodatku. Po tekmi se je na udaru kritik znašel angleški selektor Gareth Southgate, saj ni naredil niti ene menjave, kar se ni zgodilo že 25 let – od polfinala evropskega prvenstva leta 1996 proti Nemčiji. »Razlog za takšno odločitev je v tem, da smo dominirali in imeli popoln nadzor nad igro, zato sem ocenil, da bi menjave lahko podrle ritem igre. Ko smo dosegli gol (strelec Kane v 72. minuti, op. p.), sem se vprašal, zakaj nekaj menjati, ko pa nam gre dobro,« se je branil Gareth Southgate, medtem ko so Poljaki naredili vseh pet menjav in zadeli v polno. Ko so angleški igralci pred tekmo klečali na enem kolenu, kar je simbolična gesta v znamenje solidarnosti z gibanjem Black Lives Matter, so jim gledalci v poljski prestolnici žvižgali. Kapetan poljske reprezentance Robert Lewandowski jih je skušal utišati tako, da je pokazal na napis »respect« (spoštovanje) na svojem dresu.

Branilka naslova evropskega prvaka Italija se je z visoko zmago 5:0 utrdila v vodstvu v skupini in postavila nov svetovni rekord. To je bila že 37. tekma zapored brez poraza (28 zmag in 9 remijev), kar je najdaljši niz nepremaganosti v zgodovini reprezentance. Zraven je postavila še dva italijanska rekorda. Prvič v zgodovini je štiri gole dosegla do 29. minute, prvič sta se med strelce vpisala dva igralca rojena leta 2000 – Moise Kean in Giacomo Raspadori. »Nikoli ni lahko doseči pet zadetkov. Kean in Raspadori sta zelo nadarjena in zelo mlada, potrebujeta pa izkušnje. Vse je v njunih rokah in nogah. Če bosta trdo delala, je pred njima svetla prihodnost,« napoveduje selektor Italije Roberto Mancini.

Belgijo le še ena zmaga loči tudi od teoretične potrditve nastopa v Katarju, saj ima 16 točk, potem ko so »rdeči vragi« na gostovanju v Belorusiji zmagali z 1:0, čeprav so nekateri najboljši igralci počivali. Tudi Nemčiji gre vse po načrtih (5 zmag in poraz) in se je z zmago 4:0 na Islandiji utrdila na vrhu skupine J. Letalo z nemškimi reprezentanti na poti iz Reykjavika v Frankfurt je moralo zaradi težav pristati v Edinburgu na Škotskem. Po nekaj urah so pot nadaljevali z nadomestnim letalom.