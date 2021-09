Miran Pavlin: Pri Iličiću bi rad videl željo, kakršno ima Oblak

Miran Pavlin je eden redkih slovenskih nogometašev, ki so nastopili tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu. Njegova generacija je bila prepoznavna po čvrstem značaju, s katerim je nadomestila pomanjkanje kvalitete in igralnega časa v klubih. Pri novem rodu reprezentantov pogreša več želje, ki je v torek proti Hrvaški ni bilo. »Nekateri igralci se morajo zamisliti nad odnosom do državnega dresa. Tudi navijači so prepoznali, da reprezentanci manjka borbenosti,« pravi Miran Pavlin s položaja direktorja reprezentanc v nogometni zvezi, ki pripravlja ukrepe po polomu v Splitu.