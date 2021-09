Po minuli sezoni sta iz 14-članske lige izpadla Krka in Izola, nova člana prvoligaške druščine sta postala Herz Šmartno in Sviš Ivančna Gorica, preostala dvanajsterica pa je ostala enaka: Gorenje, Trimo, Celje, Ormož, Koper, Slovenj Gradec, Ribnica, Loka, Maribor, Slovan, Dobova in Ljubljana. Tudi v sezoni 2021/22 tekmovalni sistem ostaja enak: v rednem delu bo vsak klub odigral 26 tekem (po dvokrožnem sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh), znova pa ne bo končnice. Naslov prvaka bodo branili Velenjčani, po napovedih strokovnjakov pa naj bi – tako kot v prejšnji sezoni – potekal troboj za prvaka med Gorenjem, Trimom in Celjem. Na osnovi štiriletne pogodbe z RZS bo Športklub v vsakem krogu prenašal vsaj eno tekmo, vse v vsakem krogu pa bo mogoče videti na facebook in youtube kanalih tako lige kot klubov.

Velenjčani imajo še vedno mlado in neizkušeno ekipo: če odštejemo 38-letnega kapetana Davida Miklavčiča, ki bo sredi sezone ali najkasneje po njenem koncu postal klubski direktor namesto Janeza Gamsa, je povprečna starost le dobrih 21 let. »Če ne bomo imeli zdravstvenih težav, bomo trd oreh za vsakega nasprotnika. Upam, da bomo nadgradili delo in uspehe iz minule sezone, da bo ekipa ostala čim dlje skupaj in da bomo tudi v skupinskem delu evropske lige dosegli odmeven rezultat,« se nadeja Jovičić. Na vprašanje, kdo bo glavni tekmec Gorenju, Trimo ali Celje, je odgovoril: »To bodo pokazale tekme. A prvenstva načeloma ne odločajo derbiji, ampak tekme z drugimi ekipami, ki so prav tako kakovostne. Toda Celje ima največ razlogov, da napove osvojitev naslova prvaka, saj ima najširši in najizkušenejši igralski kader.«

V Trebnjem veliko trgovali

Trimo je z drugim mestom dosegel največji uspeh v klubski zgodovini, vseeno pa je igralsko precej trgoval. Trebnje so zapustili Aleksandar Tomić, Dino Hamidović (oba Gyöngyösi), Özgür Sarak, Darko Cingesar, Žan Grojzdek (Krka) in Leon Rašo (Dobrogea Sud), novinci pa so Toše Ončev (Rabotnički), Gašper Horvat (Ribnica), Aljoša Čudić (Sporting Lizbona), Staš Jovičić (Koper), Veljko Stanojević (Železničar Niš), Filip Glavaš (Poreč), Miodrag Čorsović (Lovćen), Radivoj Ristanović (Zagreb) in Vid Miklavec (Izola). Že 38-letnega črnogorskega vratarja Ristanovića je klub angažiral le dan pred nedavno prvo tekmo v kvalifikacijah za evropsko ligo proti danskemu Holstebroju, saj sta bila Aljoša Čudič in Urh Brana poškodovana, Vida Miklavca pa so posodili Slovanu.

»Evropsko sezono smo zelo hitro končali in upam, da bomo čim prej prišli k sebi, saj nas že danes čaka derbi proti Gorenju. To bo rokometni praznik v Trebnjem,« napoveduje trener Uroš Zorman. Z drugim mestom so si v klubu naložili zelo težak nahrbtnik, o ciljih pa v Novem mestu živeči Ljubljančan pravi: »Zelo nerad kar koli napovedujem in obešam na velik zvon. Seveda imam svoje cilje in želje, sicer ne bi bil pravi športnik. Tudi mi bomo šli iz tekme v tekmo in ne bomo ničesar prehitevali, na koncu pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo.«