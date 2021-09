Gospodarsko okrevanje z napako

V zadnjem času pogosto slišimo vladne in koalicijske pohvale o izredno dobrem okrevanju gospodarstva po kriznem letu 2020, predvsem kot posledica dobro premišljenih ekonomskih ukrepov vlade. To naj bi dokazovali podatki o gibanju BDP, brezposelnosti, investicij in izvoza. Manj glasne so sicer ocene o gibanju proračunskega primanjkljaja, javnega dolga, plačilne bilance in nizke kreditne aktivnosti bank.