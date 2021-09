Varstvo javnega reda in miru: Uzakonitev zastraševanja

Da imata aktualna vlada in koalicija velike težave s protivladnimi protestniki, ni nikakršna skrivnost. Protesti spremljajo koalicijo že od njenega prvega dne oziroma še kakšen dan več, saj so prelomljene predvolilne obljube strank SMC in DeSUS o nesodelovanju s SDS precejšen del javnosti razburile še pred ustanovno sejo nove vlade. Protestniki so takrat opozarjali predvsem na nelegitimnost nastajajoče koalicije.