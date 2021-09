Kriza spodbudila povpraševanje po humanistiki

Osemnajst let delovanja so včeraj proslavili v knjigarni Azil, naši prvi knjigarni, specializirani za humanistiko in družboslovje. Da bi se bralcem in kupcem še bolj približali, so se preselili v bližnje, svetlejše prostore, a ostajajo na Novem trgu.