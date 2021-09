Rodil se je 1. maja 1947 v Lovčenacu v Srbiji, v Slovenijo ga je pripeljal njegov brat Nikola, v Olimpiji pa ga je trener Nedeljko Gugolj naredil za enega najboljših jugoslovanskih napadalcev. Za Olimpijo je igral med letoma 1965 in 1975 in bil v sezoni 1973/74 najboljši strelec jugoslovanskega prvenstva s 17 zadetki. Leta 1975 je prestopil v nemškega prvoligaša Eintracht iz Braunschweiga, kjer je ostal šest sezon in bil dvakrat izbran za najboljšega tujca bundeslige, nato pa leta 1982 kariero sklenil pri Olimpiji. Za Jugoslavijo je igral na svetovnem prvenstvu leta 1974 v Nemčiji in evropskem prvenstvu 1976 v Jugoslaviji. Njegova odlika so bili pobegi po desni strani, saj je bil izjemno hiter, na igrišču pa je izjemno deloval v navezi z Branetom Oblakom. V njegovi trenerski karieri je bil v zlatem obdobju slovenske reprezentance pomočnik selektorja Srečka Katanca. V zadnjih letih je skupaj s soprogo Metko živel v Črni gori v kraju Bjela bližini Hercegnovega. Naj počiva v miru.