Ministrstvo je sporočilo, da ne gre za politično izjavo ali cilj vlade predsednika Josepha Bidna, ampak je mišljeno kot vodilo in navdih za naslednje desetletje inovacij.

Ministrica za energijo Jennifer Granholm je sporočila, da je sončna energija najcenejši in najhitreje rastoči vir čiste energije, ki bi lahko do leta 2035 zagotavljal električno energijo za vse domove v ZDA in omogočil zaposlitev 1,5 milijona ljudi.

Prehod v sončno energijo je eden od načinov s katerimi si želi Biden zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb, ki se v ZDA izražajo v ekstremnih vremenskih pojavih, od hudih neviht do poplav in požarov v naravi. ZDA so lani namestile 15 gigavatov zmogljivosti za proizvodnjo sončne energije, ki trenutno zagotavlja le nekaj več kot tri odstotke vseh zalog električne energije.