Kornelija Ajlec, Božo Repe: Razkosana Slovenija (Znanstvena založba FF UNI LJ, 2021) Zgodovinarja Kornelija Ajlec in Božo Repe sta se v delu Razkosana Slovenija lotila okupacijskih meja med drugo svetovno vojno, predvsem njihovega vpliva na življenje prebivalcev ob njih. K raziskavi avtorja pristopata z metodološkimi pristopi politične, diplomatske, primerjalne in ustne zgodovine pa tudi z geografskimi pristopi, opirata se ne zgolj na slovenske, temveč tudi na nemške in madžarske arhive, kartografsko gradivo, pričevanja…

Anja Novak - Anjuta: Rane rane (Sanje, 2020) Pesniški prvenec Rane raneAnje Novak - Anjute je bolj umetniški projekt kot pesniška zbirka. Avtorica je namreč vsaki od pesmi dodala QR-kodo, ki bralca s pomočjo spleta pripelje do raznolikega odziva drugih umetnikov in raziskovalcev na njene verze, s čimer se tvori prava umetniška mreža. Skrbno oblikovana pesniška knjiga prinaša sicer presunljive verze o družinskih, ljubezenskih in prijateljskih odnosih, pa o odnosu do sebe in lastnega telesa, med drugim tudi o nosečnosti in anoreksiji.

Tomáš Zmeškal: Ljubezensko pismo v klinopisu (Mladinska knjiga, 2021) Ljubezensko pismo v klinopisu je prvenec češkega pisatelja Tomáša Zmeškala, ki na ozadju burne zgodovine druge polovice 20. stoletja gradi ljubezensko zgodbo med Josefom in Kveto. Medtem ko se njune poti križajo z usodami številnih drugih ljudi, je pripoved osredotočena na to, kako nepredvidljive zgodovinske silnice povzročajo tudi intimne drame. Duhovit roman, ki preskakuje med klasično pripovedjo, življenjepisom, legendo, pravljico in zgodovinsko razlago, je prevedla Nives Vidrih.

Kristin Roskifte: Vsi skupaj štejejo (Modrijan, 2021) Junaki slikanice Vsi skupaj štejejo norveške pisateljice in ilustratorke Kristin Roskifte so majhni in veliki, debeli in suhi, mladi in stari, svetlo- in temnopolti… A jih večkrat srečujemo na različnih lokacijah in povezujemo z različnimi ljudmi. Besedila je v tej ilustracij polni knjigi malo, a kombinacija enega in drugega vendarle sporoča, da smo ljudje različni, da ima vsakdo svoje posebnosti, a da prav vsakdo šteje in smo med sabo vendarle vsi povezani. Prevod je delo Marije Zlatnar Moe.