Kokotovi kadrovski posegi na jutrišnji seji pod drobnogledom nadzornikov

Kaotičnim razmeram v vrhu Pošte Slovenije, ki bo prihodnji teden ostala tudi brez dveh dolgoletnih članov uprave, ni videti konca. Mariborska družba se že nekaj mesecev spopada s hudimi notranjimi razprtijami in koalicijskimi boji, vroče bo menda tudi na petkovi seji nadzornega sveta, na kateri želijo nadzorniki razčistiti, ali je pri nedavnih odpovedih delovnega razmerja trem vodilnim v poslovodstvu prišlo do kršenja notranjih pravil in celo do suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja.