Agata in Jurij že prevažata Škofjeločane

Škofjeločani in obiskovalci se po mestu že lahko vozijo z električnima minibusoma, ki so ju na njihovo željo poimenovali po Tavčarjevih junakih Agati in Juriju. Novosti vozita na krožnih poteh po širšem mestnem jedru in povezujeta lokacije, ki niso povezane z mestnim potniškim prometom.