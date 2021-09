Cankarjev dom 21/22: Prizadevanja za dogodke v živo

Cankarjev dom je razgrnil svojo novo sezono 21/22, ki jo bodo še narekovale razmere, povezane s covidom-19; zato so izpostavili dogodke le do februarja. Med vrhunci so februarsko gostovanje Berlinskih filharmonikov, večdogodkovni projekt Skrivnost Dostojevski ter januarska gledališka koprodukcija po romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl.