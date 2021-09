Kako madžarski premier Viktor Orban spodbuja svoje favorizirance, opisuje nemški časnik Handelsblatt. Avtor Daniel Imwinkelried piše, da Orban državne posle kontinuirano oddaja svojim prijateljem oziroma »tistim, ki so favorizirani.« Tako naj bi bilo tudi zdaj, ko se ponuja koncesija za upravljanje dela madžarskega avtocestnega omrežja. Kdor dobi pogodbo, mora vzdrževati ceste, vendar bo za to 35 let prejemal letno pristojbino. V času izjemno nizkih obrestnih mer je takšen enakomeren tok denarja točno tisto, kar si želijo številni vlagatelji, piše avtor.

Čeprav se na takšne razpise prijavljajo mnoga podjetja, jih navadno dobijo Orbanovi prijatelji – skoraj vedno se pojavi ime poslovneža in lokalnega politika Lörinca Meszarosa, ki je bil v mladosti Orbanov sošolec. Meszaros prihaja iz Orbanovega domačega kraja in si je v nekaj letih nabral ogromno bogastva in se razširil v več sektorjev gospodarstva.