Ko klenega Posavca vprašate, kakšno razpoloženje vlada v njegovih krajih, vam bo jasno odgovoril – umirjeno zadovoljstvo. Po njegovem opisu tam zagotovo ne boste nikjer naleteli na za kolo nedostopna visokogorja, niti na zahrbtne hudournike z brzicami na Savi. Povedano drugače – zeleno Posavje ima vse omenjeno, samo v bolj umirjeni, prijaznejši verziji.

Da bi spoznali in začutili vse to v zgolj enem dnevu, smo obiskali posestvo na Sremiču, kjer se je zgodba začela pisati že daljnega leta 1974, ko so prvi lastniki, brežiški grofje Attemsi, na tem mestu zgradili veliko leseno vinsko prešo, danes kulturni spomenik. Več kot sto let je imelo to posestvo le vlogo prešnice, v kateri so stiskali grozdje, po letu 1985 pa je zaživelo kot gostišče Tri lučke. »Po pripovedovanju domačinov naj bi ime gostišča Tri lučke predstavljalo tri svetilke na terasi, katerih svetloba se je videla vse do Krškega,« nam je v pogovoru med sprehodom po ogromnem posestvu povedala Žana Zorko, 26-letna hči lastnikov, ki v družinskem podjetju prevzema pomembno vlogo pri vodenju hotelskega dela. In čeprav so luči od leta 2007 za kratek času ugasnile, so ponovno zasvetile leta 2016, ko je družina Zorko iz Brežic začela na griču pisati novo zgodbo.

Terasa z razgledom na pokrajino

Posestvo je od nekdaj znano po dobri kuhinji in druženju, kar je želela nadaljevati tudi družina Zorko. Kot je povedala sogovornica, s posestvom niso bili od prej povezani, prav tako se pred tem družina ni nikoli ukvarjala s turizmom oziroma gostinstvom, zato se, kot radi poudarijo, sproti učijo. »Starši so se tukaj poročili in kot mnoge je tudi njih prevzelo navdušenje nad lokacijo, predvsem teraso, s katere se odpira pogled na regijo,« je povedala sogovornica in dodala, da so med obnavljanjem posestva povsem obnovili staro gostilno, katere osrednji del je že omenjena preša. Zgodovino stare gostilne so ohranili na slikah, ki visijo v prijetnem kavarniškem delu restavracije. To so tudi s prihodom vrhunskega kuharskega mojstra Dejana Mastnaka dvignili na višjo raven. »Gostje se radi vračajo k nam, zato pred prihodom svetujemo, da si mizo rezervirajo. Dejan daje velik poudarek prav povezovanju vrhunskih lokalnih ponudnikov v regiji in širše,« je še povedala najmlajša članica družine. Del prenove je bila tudi nekdanja kurilnica s stanovanjem, ki so jo spremenili v prenočišča. »Dogradili smo še prizidek s stekleno in konferenčno dvorano ter kletjo in teraso s pogledom na Savo. Tako zdaj od aprila do oktobra praktično vsak konec tedna gostimo poroke, veliko je tudi poslovnih dogodkov.«

Z obstoječimi lokacijami so imeli prostor za vsega skupaj 18 gostov. »In ker je bilo prav povpraševanje po gostitvi poslovnih dogodkov in tudi porok z večjim številom gostom vedno večje, smo pri načrtovanju novih namestitev iskali najboljšo rešitev v okviru omejitev z zemljiščem ter se nazadnje odločili za koncept hotela v naravi,« je povedala Zorkova, pri tem pa omenila, da so potrebovali kar nekaj časa za zbiranje potrebne dokumentacije, prav tako jim ni šla na roko epidemija z vsemi omejitvami. »Kljub vsemu nam je v začetku julija uspelo odpreti nove namestitve in sprejeti prve goste,« je povedala sogovornica in pristavila, da imajo trenutno največ gostov prav iz Slovenije. »Poleti nas obiščejo tudi tujci, predvsem Avstrijci, Nemci, Belgijci, vedno več je tudi Nizozemcev. Gre predvsem za aktivne goste, ki ostanejo dva do štiri dni. Nekateri izkoristijo posestvo za sproščanje ob bazenu, drugi si brezplačno sposodijo električna kolesa in odkrivajo okolico. Tujci pa se odpravijo na dnevni izlet do Zagreba ali v Ljubljano.«