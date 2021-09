Slovenska nogometna reprezentanca je bila v Splitu daleč od uspeha in po tretjem porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo (0:3) je neposredna uvrstitev v Katar splavala po vodi. Na zadnjih štirih tekmah je pogojno dosegljivo samo še drugo mesto v skupini H, ki prinaša nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenski selektor Matjaž Kek je za obračun na Poljudu, kjer je bilo zelo športno ozračje, pripravil defenzivno taktiko z nizkim blokom. Hrvaška se je dobro pripravila na Kekove pasti in s potrpežljivo igro mlela tekmeca. Ognjeni so pokazali veliko več želje po zmagi in v prvem polčasu je bilo razmerje v strelih v okvir gola kar 8:0. Hrvaški predložki so z vseh strani neprestano leteli v kazenski prostor, kjer so gostujoči branilci izgubljali zračne dvoboje. Slovenija se je v podrejenem položaju panično branila, Hrvaška pa je dobila krila in njeno vodstvo je viselo v zraku. Za ekstazo na tribunah je po dobre pol ure zadel otrok Dalmacije Marko Livaja, potem ko se je žoga od vratnice odbila na njegovo glavo. Še hujši zaostanek in pravo blamažo v prvem polčasu je preprečil vratar Jan Oblak, ki se je neprestano jezil na soigralce, saj je bila Slovenija nedorasla nasprotnica.

Hrvaška se ni ustavila. Po odmoru je še naprej pritiskala na tekmečeva vrata in gostom skrila žogo. Na Poljudu se je izgubil tudi Josip Iličić, ki ga je Kek hitro potegnil na klop, nato pa hkrati opravil še tri zamenjave, da bi presekal skromno predstavo svojega moštva. Učinka ni bilo. Slovenija je pokazala bistveno premalo borbenega duha, da bi v Splitu izzivala vsaj točko. Na igrišču je bila posebej izrazita popolna nemoč v slovenski igri, saj so Hrvati z žogo počeli vse, kar so si zamislili. Vseh upov za nemotivirane in izpraznjene Kekove izbrance je bilo konec v 66. minuti, ko je Hrvaška znova izigrala gostujočo obrambo, da je Mario Pašalić zadel v prazno mrežo. V sodnikovem podaljšku je visoko zmago Hrvaške potrdil Nikola Vlašić. Svetovni podprvaki so se tako oddolžili navijačem za spomladanski poraz v Stožicah. Takrat je kazalo, da bodo kvalifikacije za Slovenijo potekale veliko uspešnejše, sedaj pa je po šestih tekmah jasno, da Slovenija potrebuje čudež za uvrstitev v Katar.

Selektor Matjaž Kek je v vlogi trenerja enajstič gostoval na Poljudu in prvič izgubil. Slovenija v zadnjem desetletju na gostujočih tekmah še nikdar ni bila tako visoko poražena kot v Splitu, kjer je naredila zgolj deset prekrškov. Končno razmerje vseh strelov je bilo 22:6, Hrvaška pa je zbrala skoraj dvakrat več podaj kot Slovenija.