Odlok o pogoju PCT: (P)repozen, (C)agav, (T)rapast

Namesto da bi prevzel odgovornost in javnosti odkrito pojasnil, kako je vlada sklenila omejiti vsakdan necepljenim, se je premier Janez Janša raje kratkočasil na twitterju. Tam je vsaj delil povezavo do nastopa svojega najboljšega oprode. Minister za zdravje Janez Poklukar je neprijetne novice sporočil predvidljivo suvereno. Večina zato ni opazila, da ni razkril ključnih podrobnosti besedila, ki se mu reče odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2.