Pri naših zahodnih sosedih ne bo nastopil nihče iz slovenskega kvarteta, ki je v nedeljo končal Vuelto: Primož Roglič, Jan Polanc, Jan Tratnik in Luka Mezgec. Pogačar, ki bo čez 13 dni dopolnil 23 let, bo vozil na dveh preizkušnjah: jutrišnjem posamičnem kronometru (22,4 kilometra) in nedeljski cestni dirki (179 km, 3765 višinskih metrov). Dvakratni zaporedni zmagovalec Toura in bronasti s cestne dirke na olimpijskih igrah v Tokiu bi po prvotnem scenariju moral tekmovati tudi na današnjem mešanem ekipnem kronometru skupaj z Anžetom Skokom, Nikom Čemažarjem, Eugenio Bujak, Uršo Pintar in Urško Žigart, a po zadnjih (ne)uradnih informacijah slovenske šesterice ne bo na startu.

Pogačar si je po OI na Japonskem vzel daljši tekmovalni premor, na kolo pa se je vrnil v nedeljo, 29. avgusta, ko je prvič nastopil na klasiki po Bretanji v okolici francoskega mesta Plouay. Na 250 kilometrov dolgi dirki iz svetovne serije je popustil med napadom četverice na edinem makadamskem odseku in končal na 60. mestu s šestimi minutami in pol zaostanka za zmagovalcem, Francozom Benoitom Cosnefroyem. Ker je Pogi izpustil nedavno Vuelto, so njegovi glavni trije cilji do konca letošnje sezone: evropsko prvenstvo v Italiji, svetovni prvenstvo v Flandriji in oktobra zadnji spomenik po Lombardiji.

V Trentu bo lovil svojo drugo kolajno na EP, potem ko je leta 2016 v mladinski konkurenci na cestni dirki osvojil bron. Slovenija bo v Trentu naskakovala 12. kolajno v zgodovini EP, na katerih člani in članice nastopajo šele od leta 2016. Vseh dosedanjih enajst so osvojili moški, od tega tri zlate: Zoran Klemenčič med mlajšimi člani v Uppsali na Švedskem leta 1998, Blaž Bogataj v isti disciplini v Ankari v Turčiji leta 2010 in Jan Tratnik v Goesu na Nizozemskem leta 2012. Zadnjo odličje je domov prinesel Izidor Penko, ki je bil srebrn med mlajšimi člani v kronometru v Brnu na Češkem leta 2018.

Potem ko donedavni selektor moške članske reprezentance Andrej Hauptman – na tem položaju je leta 2016 zamenjal Gorazda Štanglja – ni podaljšal sodelovanja s Kolesarsko zvezo Slovenije, bo imela ta v Trentu kar trojno vodstvo. Slovenski članski triumvirat bodo vodili Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Andrej Cimprič.