Slovenski odbojkarji v Ostravi, kjer je s tekme v tekmo več slovenskih navijačev, počasi postavljajo reči na svoje mesto. Na svoji četrti tekmi so tretjič zmagali, tokrat so bili boljši od Bolgarov, ki naj bi jim bili na papirju ob Italiji največji konkurenti za prvo mesto v skupini B. Varovanci Alberta Giulianija so nadaljevali s stopnjevanjem forme, pokazali najboljšo predstavo na prvenstvu, z zmago pa so si že zagotovili napredovanje v osmino finala.

Slovenci, ki so letos v ligi narodov Bolgare že zanesljivo premagali, na zadnjih medsebojnih tekmah pa bili precej uspešnejši, so tekmo odlično začeli. S servisi Klemna Čebulja in Alena Pajenka ter dobrim blokom so povedli s 5:1, nato pa prednost držali vse do konca prvega niza. Tekmec se je nekajkrat približal na dve točki zaostanka, da pa bodo Slovenci, ki so odlično sprejemali začetne udarce tekmecev, niz dobili, je bilo jasno po treh odličnih servisih Čebulja (dva asa), ko so povedli z 20:14.

Slovenci blesteli v vseh elementih

Raznovrstnost slovenske igre se je nadaljevala tudi v drugem nizu. Branilci srebra so blesteli v vseh elementih, v obrambi so rešili nekaj nemogočih žog, v napadu pa bili zanesljivi, posledica tega je, da so si hitro nabrali prednost. Pri izidu 13:6 je bilo videti, da se bodo sprehodili skozi tretji niz, a po vodstvu 15:8 so zašli v krizo in dovolili tekmecu, da se je nekajkrat približal na tri točke zaostanka. Toda nato so spet zbrali in niz mirno pripeljali do konca.

Zbrano so začeli tudi tretji niz, v katerem so povedli s 6:3. Toda Bolgari se niso predajali, vzpostavili so ravnotežje, pri izidu 13:12 nasploh prvič na tekmi povedli. Toda Slovenci so jim hitro pokazali, da njihovo upanje nima realnih osnov. Čebulj je s servisi poskrbel za tri zaporedne točke, as Jana Kozamernika je pomenil vodstvo 18:15, ki ga je nekaj trenutkov pozneje Čebulj še povečal. Bolgari so bili na kolenih, na koncu so servisom poslali žogo izven igrišča, kar je pomenilo, da slovensko slavje v dvorani lahko začne.

Z izjemo blok točk so bili Slovenci boljši v vseh elementih, imeli precej boljši odstotek uspešnosti tako pri sprejemu kot v napadu, dosegli so tudi osem asov, od tega polovico Čebulj, Bolgari le štiri, tri je prispeval Todor Skrimov.

Slovenci bodo v torek igrali zadnjo tekmo predtekmovalne skupine, pomerili se bodo z Italijo, tekma bo odločala o prvem mestu v skupini.