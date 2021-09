Opozicijske stranke so sredi poletja napovedovale več interpelacij, po sestanku predsednikov štirih strank Marjana Šarca (LMŠ), Tanje Fajon (SD), Alenke Bratušek (SAB) in koordinatorja Levice Luke Mesca je padla odločitev, da bodo še danes vložili interpelacijo proti ministrici za izobraževanje znanost in šport Simoni Kustec ter proti ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču.

Opozicija, ki lahko s pomočjo štirih glasov skupine nepovezanih poslancev računa na 43 glasov, očita Simoni Kustec kaotično stanje v osnovnih šolah ob začetku šolskega leta, kar da je posledica slabih priprav in nesposobnosti odgovorne ministrice. Na morebitne težave pred novim šolskim letov so v Levici opozarjali že pred zaključkom šolskega leta 2020/2021, saj so bile napovedi o epidemiološki sliki predvidljive, je dejal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec, a se na šolskem ministrstvu ni zgodilo nič. »Pred začetkom šolskega leta so se navodila spreminjala iz dneva v dan, nihče ni vedel, kako po potekal pouk, zavladal je popoln kaos, kljub zagotovilom, da bo vse urejeno. Ministrica je znova dokazala, da ni primerna za šolski resor,« je dejal Vatovec.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je dejal, da v neki normalni državi obeh ministrov s tako slabimi rezultati ne bi dolgo gledali na tako pomembnih političnih funkcijah. » V normalnih državah jim ni treba vlagati interpelacij v takih primerih. Naša želja je, da bi več odgovornosti pokazal predsednik vlade in sam odpoklical nesposobne ministre, še bolje pa bi bilo, če bi odstopila celotna vlada,« je dejal Han.

Nosilec interpelacije proti Dikaučiču bo stranka LMŠ in njena poslanka Tina Heferle. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je pojasnil, da so vsebino interpelacije pripravili že pred tedni, zdaj pa jo vlagajo, ker so prepričani, da Marjan Dikaučič sploh ne bi smel postati minister za pravosodje. Očitki so, da je dopustil drugi nezakoniti razpis za evropska tožilca, ali pa, ko ne brani pravnega reda, ko vlada selektivno odloča, kateri tožilec je primeren ali ne. Nenazadnje pa se je v teh dneh izkazalo, da je Dikaučič osumljen več kazenskih prestopkov, med njimi tudi davčne utaje. Poslanec SAB Marko Bandelli je opozoril, da Dikaučič ob predstavitvi kandidature za ministra junija letos ni razkril postopkov, v katere je že bil vpleten. »Državni zbor bi moral takrat opozoriti, da se mu nekaj dogaja, sum utaje davkov, ponarejanje podpisov, oškodovanje državnega proračuna so zadeve, na katere bi nas moral opozoriti,« je dejal Bandelli.

