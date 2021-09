Slabi podatki z ameriškega trga dela

Objave polletnih rezultatov največjih podjetij so za nami. Pozornost finančnih trgov je bila ob koncu avgusta namenjena zasedanju ameriške centralne banke (Fed), ki pa ni prineslo nič novih, bolj otipljivih informacij glede monetarne politike. Dejstvo je, da so se trgi sprijaznili z visoko inflacijo in da so edini dejavniki tveganja v tem trenutku različica koronavirusa delta (oziroma tveganje novih sevov) in podatki s trga dela. Vseeno pa je bila nekoliko prezrta informacija ob koncu avgusta, da je Pfizer od Feda v ZDA dobil polno odobritev za svoje cepivo. Po ameriških anketah to pomeni, da naj bi se v ZDA dodatno cepilo še od 30 do 50 odstotkov necepljenih ljudi, toliko jih je čakalo na polno odobritev cepiva. Če nas ne bo presenetila nova različica virusa, bi tudi v največji svetovni ekonomiji lahko prišli do stopnje precepljenosti, ki bi omogočala polno delovanje ekonomije in odprto gospodarstvo. Seveda se Fed tega dobro zaveda, zato natančno spremlja podatke na trgu dela, ki bodo po vsej verjetnosti tehtna podlaga za spremembo denarne politike.