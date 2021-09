#intervju Alen Zarič, Pivovarna Lobik: Kakovost pomembnejša od embalaže

Mariborska pivovarna Lobik je vse od leta 2016, ko je prišla na slovenski trg, ena najprepoznavnejših kraft pivovarn na Štajerskem, pa tudi v Sloveniji. Pivovarsko ekipo vodi Alen Zarič, nastala pa je pravzaprav že leta 2008, ko si fantje, nekdanji veslači, niso mogli kupiti piva, zato so sklenili, da si ga zvarijo sami. Ker so ob kuhanju piva, odraščanju in opuščenih veslaških treningih pridobili kar nekaj kilogramov, se je enega izmed njihovih članov prijel vzdevek Lobik. Gre za tolstega srebrnega krapa, ki prebiva v rekah in jezerih Evrope.