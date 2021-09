Koncertni cikel Plečnik & A-Cappella: Ni lepšega, kot da med sosedi ni ograj

V dialogu med glasbo in arhitekturo se bo med 9. septembrom in 7. oktobrom odvil koncertni cikel Plečnik & a cappella s petimi koncerti na petih slikovitih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani. Priznane vokalne zasedbe in zbori bodo predstavili sporede, navdahnjene s kulturno dediščino, nedavno vpisano tudi na Unescov seznam.