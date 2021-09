S kranjskega zvonika se vidi vse do Ljubljane

Videti Kranj z vrha in se razgledati na vse strani prav iz njegovega središča od danes naprej obiskovalcem omogoča odprtje zvonika cerkve svetega Kancijana za javnost. Povzpnejo se lahko 40 metrov visoko in se razgledajo med drugim vse do Ljubljane.