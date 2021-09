Na vprašanje, če razmišlja o ustanovitvi stranke, je Igor Zorčič pojasnil, da je med ljudmi sicer začutil željo po tem, a da to še ni zagotovilo, da bo stranko res ustanovil. »Če bom slučajno zraven pri kakšnem takšnem projektu, to ne bo stranka Igorja Zorčiča,« je pojasnil predsednik DZ, ki zato časovnice ustanovitve ni želel komentirati. Po njegovih besedah gre za razmislek o tem, če slovenski politični prostor z obstoječimi strankami zadovoljuje pričakovanja volivk in volivcev. Zorčič je izrazil željo, da bi bilo možno pričakovanja zadovoljiti z obstoječimi strankami, a če temu ne bo tako, bo razmislek o novi stranki na mestu, je prepričan.

Po besedah Zorčiča so poslanci NeP vključeni v pogovore o vlaganju interpelacij, ki jih napovedujejo v opoziciji. Kot je pojasnil, se bodo v poslanski skupini NeP pogovorili, če bodo podpise prispevali pod vse interpelacije ali le pod določene. O tem, katere interpelacije morda ne bodo dobile njihove podpore, Zorčič ni želel špekulirati. »Osnovna politična strategija narekuje, da se interpelacije ne vlagajo zoper ministre, ki prihajajo iz različnih kvot, prav zaradi tega, da ne prihaja potem do dogovorov, da se z glasovi pokrijejo vsi ministri,« je pojasnil Zorčič in ob tem izrazil zaskrbljenost, da so morda nekateri očitki v interpelacijah preveč oddaljeni od očitanega dogajanja.

Koalicija poziva k financiranju STA Zorčič je danes potrdil, da je prejel pismo vodstva STA, ki je prosilo za podporo pri pozivu k ponovni vzpostavitvi financiranja javne službe STA. Vse, ki sodelujejo v koaliciji, pa je pozval, da »pokažejo svojo zavezanost k demokratičnim ciljem in prekinejo neplačevanja tistega, kar je vlada dolžna plačati in omogočijo normalno delo vsem zaposlenim«. Zaposlenim pa je ob tem izrazil zahvalo, »da v nemogočih razmerah opravljajo svoje delo.« Dotaknil se je tudi petkovega vdora protestnikov v prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Politika bi po njegovem prepričanju vdor morala razumeti kot signal, da naj stopi korak nazaj pri komunikaciji do novinarjev, medijskih hiš in televizijskih oddaj. »Takšen način komunikacije potem privede raznorazne protestnike, kot je gospod Ladislav Troha in podobne, da se enostavno ne uspejo več brzdati in da verbalno nasilje na koncu preraste v fizičnega,« je povedal Zorčič.