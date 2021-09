»Nova izdaja albuma je izpopolnjena za ultimativno zvočno kakovost in bo na voljo v različnih konfiguracijah, ki bodo zadostile potrebam vsakega oboževalca,« je navedeno na uradni strani Metallice, kjer je album zaenkrat mogoče prednaročiti. V razširjeni različici bo dostopen v setu več plošč oziroma zgoščenk ali zgolj na enem LP ali zgoščenki, na voljo pa je tudi več digitalih različic.

Za največje oboževalce so Metallica pripravili še omejeno število izdaje različice »deluxe«, z več kot 24 urami vsebin na 14 zgoščenkah, šestih vinilkah in šestih DVD-jih, s številnimi dodatki. V paketu so med drugim posnetki skupine s koncertov v živo z londonskega stadiona Wembley in iz Moskve, zgoščenki pogovorov s člani zasedbe in 120-stranska knjiga, v kateri so ob zgodbah še ne objavljene fotografije članov Metallice, je še razvidno s spletne strani skupine.

Metallica so The Black Album izdali 12. avgusta 1991. Po njihovih navedbah gre za enega komercialno najuspešnejših in kritiško cenjenih albumov vseh časov, ki je bil po svetu prodan v več kot 35 milijonih izvodov. Vključuje uspešnice skupine Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam ter Sad But True.