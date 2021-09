Slovenska nogometna reprezentanca bo mučenje proti Malti hitro izbrisala iz spomina. Obvezna zmaga brez umetniškega vtisa je pod streho, kar je najpomembnejše spoznanje sobotnega popoldneva na severu Ljubljane. Slovenija kljub neprepričljivi podobi ostaja v igri za svetovno prvenstvo, a bo morala v drugi polovici kvalifikacij krepko izboljšati svojo igro in zmagovati v seriji.

Malta enakovredna Sloveniji

Izbrana vrsta Matjaža Keka je imela veliko sreče, da se je v Stožicah podpisala pod zmago nad Malto, ki je bila v primerjavi z dosedanjimi gostovanji v Sloveniji najbolj enakovredna favoriziranemu tekmecu. Tudi drugo zmago v kvalifikacijah je zrežiral Sandi Lovrić, ki je odločil že spomladanski sosedski derbi s Hrvaško v Ljubljani. »Najpomembnejša je zmaga. Nič ne pomeni, na kakšen način smo jo dosegli. Tri točke nam dajejo samozavest,« je povedal Sandi Lovrić, ki je ob koncu prvega polčasa z odločnim strelom pod prečko izkoristil podarjeno enajstmetrovko. Latvijski sodnik se je namreč hitro odločil za najstrožjo kazen, potem ko sta se pred malteškimi vrati na običajen način prerivala Pepe in Mevlja.

Slovenija je trepetala proti najskromnejši reprezentanci skupine H, ki je v drugem polčasu izenačila, vendar zadetek ni bil priznan zaradi prepovedanega položaja. Prav ob koncu je drugo enajstmetrovko na tekmi zgrešil Andraž Šporar. »Ni važno, ali smo imeli samo tri strele v okvir gola. Včasih tudi en strel zadostuje za zmago. Zavedamo se, da ne igramo ravno najlepšega nogometa. Zanima nas dober rezultat in zanj bomo naredili vse,« je dejal Jaka Bijol, eden od štirih novincev v začetni enajsterici v primerjavi z obračunom proti Slovaški, ki je prvič v reprezentančni karieri igral na položaju centralnega branilca.

Veliko bolj kritičen do slovenske igre je selektor Matjaž Kek, ki z menjavami na vsak način poskuša dvigniti ritem na igrišču. Tveganje se mu doslej ni ravno izšlo po željah. »Nujna zmaga nad Malto je visela nad nami. Že pred tekmo je bila pretirana nervoza in na trenutke je bilo prav moreče. Zmagali smo s težavo in kar nekaj stvari bi morali narediti boljše,« je razlagal Kek. Njegova reprezentanca je bila znova prepočasna in ne more skriti velikih težav v kreaciji igre. »Na sto kilometrov se vidi, da nekateri igralci niso na želeni ravni. Ne slepimo se – iščemo višjo kvaliteto igre. Proti Malti je nastopila mlada ekipa, veliko smo menjali in čaka nas zahtevna pot z veliko dela. Igralcem je težko vsaditi samozavest, ki je vrlina športnikov zmagovalcev,« pravi Kek, ki je po stresni tekmi z Malto vse podredil jutrišnjemu izzivu proti Hrvaški.