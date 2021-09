Most na Bledu: V čakalnici Evropske unije

Al' je lep ovaj Bled (Ta Bled je pa res lep), bi lahko leta 1965 na 33. kongresu PEN pomislil jugoslovanski nobelovec Ivo Andrić in parafraziral otroškega pesnika Jovana Jovanovića Zmaja. A morda ni bil čas za igro, saj je kongres potekal v težkih časih. Organizator je bil slovenski PEN, ki si je s tem utrdil svoj ugled in Slovenijo vzpostavil kot točko dialoga med Vzhodom in Zahodom. Sodelovali so mnogi pomembni ljudje tistega časa: dramatik iz New Yorka Arthur Miller, čilski pesnik Pablo Neruda, italijanski romanopisec Alberto Moravia, madžarski literarni prvak Gyula Illes, poljski shakespearolog Jan Kott. Pa seveda močne domače sile: Andrić, Miroslav Krleža, Vasko Popa, Josip Vidmar, »goreči in plemeniti« Jože Javoršek, likovni umetnik Božidar Jakac, Matej Bor ...