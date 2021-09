To je bil popoln konec tedna za ekipo Bahrain Victorious, potem ko je Colbrelli dobil sobotno etapo pred Mohoričem, danes pa sta se oba zamenjala na vrhu razpredelnice. V skupnem seštevku vseeno ni prišlo do spremembe, saj je Italijan danes ciljno črto prečkal 11 sekund za Slovencem in ohranil večji del naskoka.

Mohorič se je v zadnji tretjini etape, tako kot dan prej, znova znašel v skupini ubežnikov, potem ko je njegova ekipa Bahrain Victorious vnovič razdelila strategijo in Colbrellija zadržala v glavnini.

Četudi je skupina v ospredju dobro sodelovala, jih je glavnina ujela pred zadnjim krogom v okolici Geraardsbergna, kjer kolesarji tekmujejo tudi v spomladanskem delu klasik z granitnimi kockami.

Mohorič je na »zidu« do kapelice nad Geraardsbergnom znova napadel in razbil skupino najboljših. Odpeljal se je ostalim, si nabral prednost 30 sekund in zanesljivo slavil 15. zmago v karieri, od tega četrto letos.