Slovenska nogometna reprezentanca se je v Stožicah mučila z Malto in po golu iz sporno dosojene enajstmetrovke vknjižila drugo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Zelo bleda predstava ni prav nič spodbudna pred torkovim gostovanjem v Splitu proti Hrvaški.

Selektor Matjaž Kek je tako kot proti Slovaški tudi na drugi septembrski tekmi izbral taktiko z napadalno postavitvijo. V primerjavi s sredinim večerom v Stožicah je v udarni enajsterici zamenjal štiri nogometaše – Bijol je ob Mevlji prevzel naloge centralnega branilca, Kurtić in Gnezda Čerin sta zasedla položaj zadnjih vezistov, Bohar pa je dobil priložnost namesto kaznovanega Iličića. V prvem polčasu se slovenska zasedba ni ujela, kot si je želelo dobrih štiri tisoč navijačev na tribunah. Resne priložnosti za zadetek skorajda ni bilo, ker so akcije potekale prepočasi in preveč predvidljivo. Znova je bilo veliko podaj v smeri svojega gola, kar je pošteno razjezilo selektorja Keka.

»Naprej, naprej, igrajte naprej,« se ga je slišalo do medijske tribune. Slovenija je pokazala premalo odločnosti, da bi izigrala skromnega nasprotnika, ki se ni samo branil. Po dobre pol ure je zadišalo po vodstvu gostov, ko je vratarju Oblaku žoga spolzela iz rok in skorajda končala za golovo črto. Zvezdnik Atletica je v zadnjem hipu preprečil zadetek gostov. Ko je kazalo, da bosta tekmeca odšla na odmor brez zadetkov, je Slovenija iz nič prejela enajstmetrovko med izvajanjem udarca iz kota. V kazenskem prostoru se je v dvoboju s Pepejem spotaknil Mevlja, latvijski sodnik je nasedel bradatemu branilcu, Lovrić pa je zanesljivo zadel za slovensko vodstvo. To je bil v uvodnih 45 minutah edini strel v okvir gostujočega gola.

Malta je v drugem polčasu z osvežitvami v enajsterici krenila po izenačenje, Slovenija pa je ohranjala neprepričljivo podobo in visela na nitki. V 65. minuti so gostje zatresli mrežo, vendar zadetek ni bil priznan zaradi prepovedanega položaja. Slovenija je trepetala pred najskromnejšo reprezentanco v skupini H tudi po menjavah, ki niso prinesle dodane vrednosti, da bi poživile igro. Kekovi izbranci so delovali preplašeno, ko je Malta pritiskala za izenačenje. Navijačem je zastajal dih ob nevarnih poskusih, ko je žoga krožila po slovenskem kazenskem prostoru. Slovenija je imela veliko sreče, da je obračun za četrto mesto v skupini končala z minimalno zmago, s katero je podaljšala niz brez poraza v Stožicah na devet tekem. Štiri minute pred koncem je po prekršku nad Zajcem dobila novo enajstmetrovko, a je malteški vratar ujel žogo po mlačnem strelu Šporarja.