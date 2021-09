20. etapa kolesarske dirke po Španiji od Sanxenxa do vrha vzpona Alto Castro de Herville je bila zadnja cestna etapa za kolesarje na 76. Vuelti. Jutri jih čaka zgolj še kronometer. Zelo razgibana etapa je tako prinesla veliko ognjemeta in tudi sprememb v skupnem seštevku med najboljšo deseterico. Največ je napredoval Jack Haig (Bahrain-Victorious), ki se je povzpel vse do tretjega mesta v skupnem seštevku. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil ob pravem času na pravem mestu in je ostal v majici vodilnega. Vsekakor je bila današnja etapa prava paša za oči in vsi kolesarski navdušenci bi si želeli, da bi bilo takih več.

Začelo se ni tako spektakularno, kot se je na koncu razpletlo. Ubežna skupina si je privozila več kot 12 minut prednosti in zdelo se je, da bo etapa enostavno pripadla enemu izmed 16 kolesarjev v ospredju. Glavnino je v zmernem tempu vodila nizozemska ekipa Jumbo-Visma, a številne ekipe se z njihovim tempom niso zadovoljile. Na razgibanem terenu s številnimi nekategoriziranimi in petimi kategoriziranimi vzponi je bilo terena za napade več kot dovolj.

Po številnih napadih odpadla Bernal in Lopez

Tempo v glavnini je pred tretjim vzponom dneva tako narasel, da je prednost ubežnikov padla pod pet minut. 60 kilometrov do cilja, ko so koelsarji prečkali edini vzpon prve kategorije v dnevu Alto de Mougas, je glavnina razpadla le še na 10 kolesarjev. Priča smo bili že pravemu boju, kot ga običajno spremljamo v zaključnih kilometrih etape. Številni kolesarji so poskušali z napadom in Primož Roglič je moral biti ves čas zelo pozoren, kdo od konkurentov je pospešil. Odločilni napad je uspel Adamu Yatesu (Ineos Grenadiers). Sledili so mu lahko zgolj Haig, njegov moštveni kolega Gino Mäder, Roglič in Enric Mas (Movistar). Napad sta zamudila Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in junak kraljeve etape Miguel Angel Lopez (Movistar). Prednost najhitrejših ubežnikov je po prečkanju gorskega prelaza znašala zgolj še dve minuti, skupinica z rdečo majico pa si je pred zasledovalci privozila tako prednost, da je Haig virtualno že prevzel tretje mesto v skupnem seštevku, ki ga je do danes držal Lopez. Virtualno je do spremembe prišlo tudi v razvrstitvi za belo majico mladega kolesarja, kjer je Mäder virtualno prehitel Bernala.

Tempo v skupini z rdečo majico se je nato malce umiril, saj so se uspešno oddaljili od zasledovalcev, kjer je obupano priključiti želel le Lopez, mu to nikakor ni uspelo. Razlika se je le večala, to pa so izkoristili tudi preostali ubežniki, kjer je sam proti etapni zmagi kolesaril Južnoafričan Ryan Gibbons (UAE Emirates). Na zaključni vzpon je prišel s prednostjo minute in pol pred nekaj preostalimi ubežniki, takoj za njim pa je bila tudi že skupinica z Rogličem in kompanijo.