Gre za zabavno kolesarsko prireditev s tekmovalnim značajem, ki od leta 2015 pod Vršič privabi številne ljubitelje rekreacije v retro oblačilih osemdesetih in devetdesetih na starodobnih kolesih pony.

Dogodek je bil sprva načrtovan v začetku junija, a nato prestavljen zaradi pandemije novega koronavirusa, podobno kot lani, ko se je prav tako odvil v začetku septembra.

Lani sta ob »le« 500 tekmovalcih, kot so zapovedovale takratne omejitve zaradi covida-19, padla tudi rekorda vzpona na Vršič. Zmagovalca Luka Kovačič in Laura Šimenc sta bila razred zase, pri moških je Kovačič za 13,5 km dolgo progo (801 višinski meter) porabil 39:39, Šimenčeva pa pri ženskah 45:48 minute.

Start letošnje preizkušnje bo ob 15. uri pri Hotelu Kompas, zainteresirani pa se lahko prijavijo vse do 12. ure. Rekordna udeležba na dogodku sicer sega v leto 2019, ko se je na Vršič podalo 1320 kolesarjev.

Vzpon na Vršič je sicer po pravilih mogoče opraviti le z 20-palčnimi, praviloma zložljivimi kolesi, a le tistimi brez prestav, dodajajo organizatorji. Tudi letos velja izjema, da lahko na dirki tekmujejo tudi tisti, ki namesto legendarne različice iz 20. stoletja vozijo nove ponyje letnik 2017 model classic, ki nastajajo pod okriljem velenjskega Gorenja.

Zavoljo prireditve bo popolna zapora ceste na Vršič med 11. in 13. uro ter od 14.30 do 18. ure. Podelitve nagrad najboljšim in tistim z najbolj retro stilom bo po vrnitvi v dolino ob 18.20 v Kranjski Gori.

Na prizorišče bo možen vstop zgolj izpolnjenimi pogoji PCT. Na prizorišču bo v soboto za 10 evrov možno opraviti tudi hitri antigenski test.