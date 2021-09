Če Slovenija v Stožicah ne premaga Malte, bo uvrstitev na svetovno prvenstvo splavala po vodi že na polovici kvalifikacij. Izbrana vrsta po skromnem izkupičku na zadnjih treh tekmah nujno potrebuje zmago, ki prinaša mir v hiši in tekmovalno ozračje pred potjo v Split, kjer bo v torek sosedski derbi s Hrvaško. »Štejejo samo tri točke. Pri igralcih sta zavzetost in osredotočenost na visoki ravni,« sporoča selektor Matjaž Kek.

V Stožicah se obeta skromen obisk

Malta velja za najskromnejšo reprezentanco skupine H, a zna presenetiti, kar je dokazala spomladi z remijem v Bratislavi. V Stožice prihaja po visoki zmagi nad Ciprom, ki je marca prizemljil neprepoznavno Slovenijo. Kekovi izbranci so se po štirih krogih znašli pod pritiskom obvezne zmage, ki jo morajo za ohranitev stika z vodilnimi reprezentancami doseči zlepa ali zgrda. Malta doslej še nikdar ni premagala Slovenije, vendar previdnost nikakor ne bo odveč. »Morali bomo igrati organizirano in potrpežljivo. Po izgubljeni žogi želim videti primerno agresivnost, poleg tega pa hitrejše podaje v napad,« poudarja Kek.

Slovenska vrsta v prvem delu kvalifikacij ni izkoristila spodrsljajev, ki se dogajajo favoritom skupine H. Če bi spomladi slavila na Cipru, bi imela idealno izhodišče in enako število točk kot vodilni moštvi Hrvaške in Rusije. Izgubljene točke s Cipra bo tako treba iskati na zahtevnejših jesenskih gostovanjih proti Hrvaški in Slovaški, a prav vsako preračunavanje je povezano z današnjo zmago v Stožicah, kjer Slovenija skoraj dve leti ni izgubila tekme. Izbrana vrsta se lahko nadeja skromne podpore s tribun. Prav mogoče je, da bo NZS proti Malti prodala najmanj vstopnic, odkar reprezentanca igra domače tekme na severu Ljubljane.