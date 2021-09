Medicinska sestra se je slekla na srbski državni televiziji

Koronačasi so, ko gre za televizijske prenose v živo oziroma pogovore z gosti v živo, prinesli že kar nekaj viralnih hitov. Največkrat so jo intervjuvancem, ki so se oglašali od doma, zagodli njihovi otroci, ki so vdrli v sobo, iz katere so se javljali, v Srbiji pa so z naključnimi »statisti« stopili na povsem novo raven. V dnevnoinformativni oddaji na nacionalni srbski televiziji RTS se je nekaj doslej še nevidenega pripetilo med prenosom iz bolnišnice KBC Bežanijska kosa, kjer je direktorica klinike Marija Zdravković spregovorila o najtežjih dolgotrajnih posledicah okužbe s covidom in pomembnosti cepljenja. Potem pa je sledil šok. V sobo je vstopila medicinska sestra, ki očitno ni vedela, da njena zdravniška kolegica nastopa v živo, sedla na stol in si začela slačiti zgornji del uniforme. Na koncu je na njej ostal le nedrček, iz katerega je sililo bujno oprsje, zakaj je to storila, pa ni znano.